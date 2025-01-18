Назван топ-10 банков со ставками по накопительным счетам до 23% годовых

В конце декабря прошлого года Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. РБК опубликовал топ-10 российских банков со ставками по накопительным счетам до 23% годовых.

Так, МТС Банк предлагает свои клиентам «Накопительный МТС Счет» с 23% годовых в первые 2 месяца на первый счет в кредитной организации. С третьего месяца ставка снизится до 5%. Максимальная ставка будет действовать на сумму до 2 млн рублей.

Накопительный счет в банке ВТБ в первые 3 месяца предлагает ставку 22% годовых. С четвертого месяца она снижается до 11% годовых. Размер минимальной суммы для размещения на счете составляет 1 тыс. рублей. При этом максимальная сумма зависит от выбранного пакета услуг.

Клиентам Металлинвестбанка доступен счет «Комфортный NEW» под 21% годовых первые 2 месяца. Затем ставка опускается до 19% годовых.

В Абсолют Банке предлагается клиентам «Накопительный счет Плюс». В первые 2 расчетных периода процентная ставка составляет 21% годовых. После этого базовая ставка в размере 18% годовых применяется к суммам до 1,5 млн рублей. Для сумм свыше ставка составляет 10,5% годовых. На суммы менее 500 рублей проценты не начисляются.

Клиенты Россельхозбанка могут открыть «Мой счет» со ставкой 20% годовых в первые 3 месяца. Затем она снизится до базовых 9%. При этом счет с повышенной ставкой можно открыть с 1 января по 31 марта текущего года и только 1 раз.

Процентную ставку в размере 20% годовых на сумму остатка до 100 тыс. рублей и 18% годовых — от 100 тыс. до 10 млн рублей предлагает накопительный счет «ТКБ. Свободные средства» от Транскапиталбанка. Клиент может открыть не более одного счета.

Накопительный счет от банка «Дом.РФ» предлагает гражданам ставку 19,5% годовых в первые 3 месяца. Далее она составит 6% годовых. При этом максимальная сумма на счете не ограничена.

Локо-Банк предлагает клиентам накопительный счет с процентной ставкой 19% годовых для первого счета первые 2 месяца. С третьего ставка составит 15% годовых.

Для клиентов Газпромбанка доступен накопительный счет «Ежедневный процент». Для новых клиентов, которые откроют счет в приложении или интернет-банке, первые 2 месяца процентная ставка составит 19% годовых. С 3-го месяца ставка будет 10% годовых. Повышенная ставка будет применяться только к суммам, не превышающим 1,5 млн рублей.

Кроме того, накопительный счет «Копилка» от Экспобанка предлагает клиентам процентную ставку 18% годовых для клиентов с остатком на счете от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Для клиентов с остатком на счете более 1,5 млн рублей и менее 500 тыс. рублей предлагается процентная ставка 16% годовых.