Назван доход по вкладам, с которого россиянам не придется платить налог

Не облагаемый налогом доход по вкладам за 2024 год составит 210 тыс рублей

По итогам текущего года не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам россиян составит 210 тыс. рублей. При этом в 2025 году ряду налогоплательщиков сделают перерасчет за 2023 год, сообщает РБК .

По данным Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), не подлежащая налогообложению сумма дохода была окончательно определена 1 декабря, так как в формуле ее расчета учитывается ключевая ставка, которая действует на начало каждого месяца налогового периода (календарного года).

Максимальный размер процентных доходов, не облагаемых НДФЛ, рассчитывается как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России на 1-е число каждого месяца в течение года, когда были получены эти доходы.

Таким образом, доход, не подлежащий налогообложению, от вклада за 2024 год составит 210 тыс. рублей. Это сумма, которая рассчитывается как 21% от 1 млн рублей.

Ранее советник главы Центробанка Кирилл Тремасов допустил, что в декабре 2024 года ключевая ставка снова повысится. По его словам, ситуация с ростом цен вызывает серьезную обеспокоенность регулятора.