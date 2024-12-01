Назван доход по вкладам, с которого россиянам не придется платить налог
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По итогам текущего года не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам россиян составит 210 тыс. рублей. При этом в 2025 году ряду налогоплательщиков сделают перерасчет за 2023 год, сообщает РБК.
По данным Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), не подлежащая налогообложению сумма дохода была окончательно определена 1 декабря, так как в формуле ее расчета учитывается ключевая ставка, которая действует на начало каждого месяца налогового периода (календарного года).
Максимальный размер процентных доходов, не облагаемых НДФЛ, рассчитывается как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России на 1-е число каждого месяца в течение года, когда были получены эти доходы.
Таким образом, доход, не подлежащий налогообложению, от вклада за 2024 год составит 210 тыс. рублей. Это сумма, которая рассчитывается как 21% от 1 млн рублей.
Ранее советник главы Центробанка Кирилл Тремасов допустил, что в декабре 2024 года ключевая ставка снова повысится. По его словам, ситуация с ростом цен вызывает серьезную обеспокоенность регулятора.