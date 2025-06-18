Национальный перевозчик Финляндии рассматривает возможность продажи

17 июня компания была вынуждена отменить 143 рейса, затронув планы 6500 пассажиров, что стало очередным ударом по её репутации и финансовому состоянию.

С декабря 2023 года профсоюзы пилотов и авиационных работников проводят регулярные забастовки, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Это привело к массовым отменам рейсов и увольнениям 36 пилотов дальнемагистральных направлений.

Потеря российского воздушного пространства резко увеличила расходы на азиатских направлениях, которые ранее составляли основу бизнес-модели Finnair. Обходные маршруты требуют большего расхода топлива и времени.

Профессор Наталья Еремина отмечает, что Finnair стала одной из наиболее пострадавших авиакомпаний ЕС из-за необходимости перенастройки маршрутов в Азию.

«Прежние планы по расширению азиатского направления теперь нереализуемы», — подчеркивает эксперт.

В руководстве компании открыто говорят о возможной продаже, однако потенциальные покупатели не спешат инвестировать в бизнес с растущими долгами и неясными перспективами. Ситуация усугубляется тем, что трудовые конфликты продолжаются, а экономические последствия санкций против России сохранятся в обозримом будущем, говорится в статье.