Национальный банк Киргизии запретил проводить расчеты без реальных поставок

Национальный банк Киргизии запретил банкам проводить расчеты за товары и услуги без их реальной поставки на территорию страны. Постановление вступит в силу в конце сентября, сообщает РБК .

Ограничения будут действовать год. Как заявили в ЦБ Киргизии, они были приняты для «обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности» страны.

Ранее стало известно, что банки Киргизии, как и другие кредитные организации стреднеазиатских стран, стали чаще отказывать в проведении платежей российскому бизнесу.

Как отмечали представители логистических компаний, доля отказов через банки Средней Азии в июне этого года увеличилась до 30%. По их оценкам, большое количество трудностей возникло как раз с оплатой товаров между РФ и Киргизией.

Некоторые банки и вовсе приостанавливали осуществление операций с оплатной из-за «технических работ, волатильности курса рубля» и других причин. Затем их восстановили, но средний срок проведения увеличился до двух недель.

Ранее председатель МСП Банка Иван Подберезняк заявил, что российскому бизнесу приходится пользоваться различными лазейками для проведения платежей в Китай. Это связано с с отсутствием магистральных решений.