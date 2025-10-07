Налоговый вычет семей с детьми по долгосрочным сбережениям вырастет до 1 млн руб

В России планируют увеличить предельную сумму налогового вычета по вложениям в долгосрочные сберегательные контракты для семей, имеющих детей. Соответствующий вычет может быть увеличен до 1 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минфин.

Для каждого из родителей максимальная сумма налогового вычета может составить до 500 тыс. рублей в год, если превышение обусловлено накоплениями в интересах детей.

Данные изменения предусматриваются в законопроекте, содержащем корректировки в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения договоров долгосрочных сбережений. Правительство представило этот документ на рассмотрение в Госдуму в мае 2025 года, и в июне он успешно прошел первое чтение.

Предварительно известно, что 6 октября была одобрена инициатива об увеличении размера налогового вычета для родителей, создающих сбережения на имя своих детей. Поправки предполагают увеличение предельной суммы инвестиций, с которой может быть предоставлен налоговый вычет, с 400 тыс. до 500 тыс. рублей за один налоговый период.

Размер возвращаемого налога будет определяться ставкой НДФЛ, применяемой к доходам участников соответствующих программ, и составит от 13 до 22%. Стоит отметить, что к инструментам долгосрочного сбережения относятся программа долгосрочных сбережений (ПДС), негосударственное пенсионное обеспечение, а также полисы добровольного страхования жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.