Начался прием заявок на получение гранта от ФРП Подмосковья

В Московской области начался прием заявок на получение гранта от регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Грант предназначен для частичной компенсации процентных расходов по кредитам, которые предприятия взяли для своего развития. Прием заявок завершится в 18:00 12 сентября, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С помощью гранта ФРП Подмосковья можно частично покрыть расходы по кредитам, полученным с 1 января 2023 года. Финансовая поддержка позволит компенсировать до 90% затрат предприятия на уплату процентов по кредитным средствам. Однако сумма поддержки не может превышать 50 млн рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Средства гранта предназначены для компенсации процентов по кредитам на покупку специального оборудования, модернизацию производства, приобретение российского или импортного промышленного оборудования, его установку и настройку, а также на строительство, капитальный ремонт, покупку зданий, помещений и земельных участков, проектно-изыскательские работы и другое.

Отбор предприятий осуществляется на конкурсной основе. Получателями могут стать компании, зарегистрированные в Московской области и работающие на ее территории не менее одного года.

Подробнее о конкурсном отборе можно узнать на сайте ФРП Московской области. Прием заявок осуществляется с помощью системы электронного документооборота «Диадок». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 136-99-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.