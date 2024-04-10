Набиуллина заявила о высоких темпах роста ВВП РФ в I квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года наблюдался рост ВВП в России. Это означает, что опасения о падении экономики не подтвердились, сообщает ТАСС.

По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, осенью было очень много опасений по поводу экономики, но они не подтвердились. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным.

Всего за прошлый год уровень экономики вырос на 3,6%. В настоящее время экономика только продолжает расти.

Банк России начал цикл повышения ключевой ставки в июле 2023 года, указав на растущие инфляционные риски. В декабре прошлого года ставка была повышена до 16%.