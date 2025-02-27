Набиуллина: ЦБ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о решении отложить широкое внедрение цифрового рубля. По ее словам, новую дату объявят позже, сообщает РБК .

В проекте принимают участие около 30 компаний и 15 банков. ЦБ получает вопросы о необходимых доработках и просьбы о сдвигах даты массового внедрения цифровой валюты. К таким предложениям регулятор относится серьезно.

«Наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», — заявила Набиуллина.

Банки, предприниматели и правительство заинтересованы в проведении смарт-контрактов, где цифровой рубль будет предоставлять больше возможностей. ЦБ планирует провести консультации перед его массовым внедрением. До этого системные организации должны были предоставить клиентам операции с цифровым рублем уже к 1 июля.

Массовое внедрение цифрового рубля в России планировалось во второй половине 2025 года во всех крупных банках. Директор Курганского филиала института экономики Уральского отделения РАН, профессор Сергей Орлов объяснил, ради чего проводится технологическая эволюция денежной системы. По его словам, внедрение и расширение использования современных технологий в национальной платежно-денежной системе, включая цифровой рубль, будет содействовать скорейшему достижению в национальном хозяйстве и деятельности экономических агентов поставленных целей и приоритетов.