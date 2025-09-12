Набиуллина назвала неожиданную причину подорожания жилья в два раза

сегодня в 16:52

С 2020 года льготные ипотечные программы привели к двукратному росту цен на жилье в России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вместе с тем она отметила, что объемы строительства выросли на 10%, однако дома и квартиры не стали доступнее для жителей, сообщает РИА Новости Недвижимость .

По словам Набиуллиной, предложение на рынке недвижимости не смогло «значимо» вырасти даже при условии, что льготная ипотека стала «денежным стимулом».

«Это ушло в основном в цены. Что мы видим? С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены в два раза», — продолжила председатель Банка России.

Она отметила, что российские граждане стали больше зарабатывать, но доступность жилья в стране не выросла.

Такой пример демонстрирует, до чего доводят попытки искусственного поддержания спроса без оглядки на возможности предложения, добавила Набиуллина.

В ходе заседания совета директоров ЦБ РФ, прошедшего 12 сентября, регулятор решил вновь понизить ключевую ставку. Теперь она составляет 17% годовых.

