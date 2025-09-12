Набиуллина назвала неожиданную причину подорожания жилья в два раза
Фото - © РИА Новости, Набиуллина
С 2020 года льготные ипотечные программы привели к двукратному росту цен на жилье в России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вместе с тем она отметила, что объемы строительства выросли на 10%, однако дома и квартиры не стали доступнее для жителей, сообщает РИА Новости Недвижимость.
По словам Набиуллиной, предложение на рынке недвижимости не смогло «значимо» вырасти даже при условии, что льготная ипотека стала «денежным стимулом».
«Это ушло в основном в цены. Что мы видим? С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены в два раза», — продолжила председатель Банка России.
Она отметила, что российские граждане стали больше зарабатывать, но доступность жилья в стране не выросла.
Такой пример демонстрирует, до чего доводят попытки искусственного поддержания спроса без оглядки на возможности предложения, добавила Набиуллина.
В ходе заседания совета директоров ЦБ РФ, прошедшего 12 сентября, регулятор решил вновь понизить ключевую ставку. Теперь она составляет 17% годовых.
