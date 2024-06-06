Набиуллина: люди берут кредиты и от плохой, и от хорошей жизни

«Казалось бы, это парадокс, но действительно, люди берут кредиты и от плохой жизни — от безысходности, им не хватает доходов, — и от хорошей жизни. От того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас. И действительно, мы несколько лет назад видели тенденцию роста кредитов у людей уже закредитованных, уже с низким уровнем доходов. Это никуда не делось, потому что потребность у людей с невысокими доходами в кредитах сохраняется», — сказала глава ЦБ.

Она обратилась к статистике по росту микрозаймов, которые выдаются как раз россиянам с низкими доходами. За прошлый год микрокредитование выросло на 34%. Это не очень большая сумма — примерно 3% от розничных кредитов в банковской системе, тем не менее темпы роста высокие. Набиуллина рассказала о том, как ЦБ боролся с этим.

«Чтобы люди не попадали в кредитную кабалу, когда их будущих доходов не будет хватать на обслуживание кредитов, принимали меры, ограничивающие такого рода кредиты, и, надо сказать, что доля их падает. Но что получилось? У банков есть капитал, у людей растут доходы, и банки очень легко переключились как раз на категорию людей с высокими доходами. И поэтому из-за этих мер не произошло снижение общего объема кредитов для людей, а выросли кредиты для людей с высокими доходами», — объяснила она.

При этом, по мнению Набиуллиной, тот, кто берет кредиты, «всегда оптимист».