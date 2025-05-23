На торги в Москве выставили 3 участка для строительства промпредприятий

Три земельных участка, предназначенные для строительства промышленных предприятий, выставлены на городские торги, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«С учетом растущей потребности в свободных площадях для развития высокотехнологичной новой промышленности земельные участки для строительства объектов промышленно-производственного назначения город предоставляет на упрощенных условиях по результатам торгов. Это позволяет значительно сократить срок административных процедур при оформлении документов. В результате значительно сокращаются сроки реализации самого проекта», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что статус МаИП эффективно сопрягается с другими мерами городской поддержки, такими как офсетный контракт, программа стимулирования создания мест приложения труда, льготный инвестиционный кредит, специальные налоговые режимы и многое другое.

Роуд-шоу «Топ-лот года и уникальные предложения от города для большого бизнеса» прошло в столице 23 мая. Там представили крупные объекты недвижимости, доступные на городских торгах.

Преимущество механизма торгов заключается в том, что земельный участок под строительство предприятия заранее градостроительно подготовлен, определена максимальная площадь будущего предприятия и установлены нужные виды разрешенного использования земли.

«МаИП — это значимый инвестиционный проект по освоению городских свободных земельных участков, направленный на увеличение количества рабочих мест и инвестиций. Общая площадь промышленной застройки превысит 4 млн квадратных метров. На текущий момент на Инвестиционном портале Москвы доступно три лота — это участки для создания высокотехнологичных производств и размещения предприятий важных для повседневной жизни москвичей отраслей», — отметил начальник управления территориального планирования и развития департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Константин Ходякин.

Земельные участки, предлагаемые для создания новых промышленных предприятий, располагаются на юго-востоке столицы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах.

На земельном участке площадью 0,67 га на 1-й Вольской улице в ЮВАО можно будет построить промышленный объект площадью более 5,3 тыс. кв. м. Внутри смогут разместиться предприятия автомобилестроения, легкой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.

Земельный участок площадью 5,7 га в районе Вороново Троицкого административного округа предназначен для размещения предприятий легкой, фармацевтической и пищевой промышленности. Общая площадь нового объекта может составить до 45,6 тыс. кв. м.

На земельном участке площадью 0,9 га на Войсковой улице в районе Внуково Новомосковского административного округа можно будет построить предприятие легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности общей площадью порядка 7,2 тыс. кв. м.

Сегодня в столице одобрено или реализуется свыше 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.