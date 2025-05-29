На российском фондовом рынке участники отметили ухудшение дивидендной политики

Инвесторы отмечают снижение уровня дивидендных выплат по итогам последнего отчетного периода. Ряд эмитентов объявил о более скромных, чем ожидалось, дивидендах, либо вовсе отказался от выплат, сообщает «Секрет фирмы» .

Среди причин — неопределенность в экономике, санкционное давление, рост издержек и необходимость финансировать инвестиционные программы за счет собственных средств.

По оценке аналитиков, такая ситуация оказывает сдерживающее влияние на приток частных инвестиций в акции. Инвесторы, ориентированные на регулярный дивидендный доход, могут частично переориентироваться на облигации или диверсифицировать портфель в пользу более стабильных инструментов.

Специалисты рекомендуют при выборе ценных бумаг учитывать не только размер и стабильность дивидендов, но и общую финансовую устойчивость эмитента, а также перспективы отрасли. В условиях нестабильной дивидендной политики все большую роль играют фундаментальный анализ и долгосрочная инвестиционная стратегия.