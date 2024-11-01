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На реализацию проекта «Цифровая экономика РФ» в Подмосковье выделят 11 млрд

Нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в Московской области с 2019 года и направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу. В этом году на развитие цифровой экономики в регионе запланировано 11 млрд рублей бюджетных ассигнований, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В числе предварительных ключевых итогов национального проекта в 2024 году можно отметить, что 1,5 тыс. объектов образовательных организаций обеспечены высокоскоростным интернетом.

Более 2,8 млн обращений граждан за получением массовых социально значимых услуг поступили в электронном виде. Всего сейчас в Подмосковье в электронном виде предоставляется 85 (100%) из 85 массовых социально значимых услуг.

Количество пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале «Государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», составляет порядка 7 млн человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.