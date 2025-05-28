На продукты и iPhone: экономист рассказал о падении цен в России

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт-экономист Александр Тимофеев заявил, что в начале лета в России могут подешеветь продукты, iPhone и автомобили, сообщает Life.ru .

«Внутренний рынок продуктов питания с каждым годом в России становится лучше. С начала июня сезонно дешевеет почти все, что с грядок сразу попадает на стол», — сказал эксперт.

По его словам, цены на ягоды, помидоры и огурцы могут снизиться на 8-15%, яблоки — на 15-20%, цитрусовые и бананы — на 10-15%. Одновременно уже сейчас дешевеет молоко и молочные продукты, а стоимость десятка яиц упала до 100 рублей впервые за последние полгода.

Кроме того, цены на квартиры упадут на 15-20%, а стоимость ноутбуков — на 30%. iPhone может подешеветь на 15-20 тысяч рублей.

Это связано не только с первым урожаем, но и с улучшением позиций российского рынка на международной арене и изменениями в таможенных сборах, заключил Тимофеев.