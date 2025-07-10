На подмосковном предприятии прошла производственная стажировка для студентов-сварщиков

На производственной площадке компании «Деталь Бизнеса», расположенной в Краснознаменске, состоялась летняя производственная практика для студентов ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». Инициатива реализована в рамках системной работы по развитию кадрового потенциала и профориентации в промышленной сфере, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Деталь Бизнеса» организовала практику студентов из «Одинцовского техникума», обучающихся по направлению «сварка», интегрировав их в производственный процесс. Под руководством опытных наставников практиканты выполняли реальные производственные задачи.

Студенты освоили современное сварочное оборудование и методы TIG-сварки, смогли проявить себя в творческой задаче: из остатков металла собрали авторские объекты, в числе которых — символический робот по имени «Деталькин», ставший неофициальным талисманом практики.

Как отметил управляющий директор ГК «Деталь бизнеса» Павел Исупов, инициатива показала, насколько важна прямая связь между производственными предприятиями и профессиональными образовательными учреждениями. Поэтому у предприятия есть планы по расширению программы стажировки.

«Подобные форматы позволяют формировать кадровый резерв, развивать у студентов профессиональные навыки и давать им представление о реальных задачах отрасли. Мы уверены, что квалифицированные кадры формируются в среде, где есть доступ к практике, наставничеству и живому производству. Каждый студент, пришедший на стажировку, — это вклад в будущее российской промышленности. Мы готовы сотрудничать с несколькими вузами и по разным профессиям: начиная от рабочих до инженерных», — сказал Павел Исупов.

В Московской области реализуется программа «Кадры для импортозамещения», цель которой — обеспечить проекты технологического суверенитета нужными квалифицированными кадрами. В рамках программы инвесторы могут заключить соглашения с подмосковными колледжами о подготовке специалистов, необходимых для работы на их предприятиях.

Кроме этого, в Подмосковье реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Он нацелен на интеграцию колледжей и техникумов с реальным сектором экономики через создание образовательно-производственных центров и кластеров профобразования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.