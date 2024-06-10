На Донбассе назвали 4 шага по возрождению работы промышленности

Представитель промышленной группы «ДМЗ — Донецксталь» Владислав Сыроватский считает, что для стабильной работы донецкой металлургии необходимо предпринять четыре шага. По мнению управленца, в этом вопросе ДНР не обойдется без государственной помощи, сообщает портал «Новороссия» .

Среди ключевых путей для возрождения работы предприятий, уверен Сыроватский, — запрет на транзит лома по территории ДНР из других регионов. Также крупные промышленные предприятия нужно обеспечить льготным тарифом на электроэнергию, стабилизировать стоимость перевозок по железным дорогам и сделать так, чтобы компании не платили экспортные квоты или таможенные пошлины за непрерывнолитую заготовку. Последнюю представитель «ДМЗ — Донецксталь» назвал пока единственной продукцией «Донецкого металлургического завода», которая конкурентоспособна.

«Нам необходимо выполнять свои социальные обязательства. А это колоссальная нагрузка, поскольку на предприятиях трудится свыше 5 тыс. человек. Для сравнения, у наших конкурентов при аналогичных объемах производства работает в 5 раз меньше сотрудников», — отметил руководитель филиала «Донецксталь».

Он добавил, что предприятие является системообразующим для республики и нуждается в поддержке федерального центра.

Говоря о Енакиевском коксохимическом заводе, Сыроватский отметил, что его можно реконструировать, если Фонд развития территорий одобрит возможности и механизм компенсации затрат инвестора на модернизацию и работы по капремонту, либо появится возможность приоритетного выкупа «Коксохима». Пока что руководству приходится устраивать реорганизацию и де-факто консервировать предприятие.

В состав холдинга «Донецкий металлургический завод» (ДМЗ) входят 3 предприятия: «Донецксталь», в том числе сам Донецкий металлургический завод и Юзовский металлургический завод, Енакиевский коксохимпром и Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Сыроватский заявил, что сейчас указанные заводы находятся в госсобственности и принадлежат Фонду развития территорий.