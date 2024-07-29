На 20% возросло производство электрического оборудования в Подмосковье

Производство электрического оборудования за шесть месяцев этого года выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В первом полугодии 2024 года производство электрического оборудования увеличен на 19,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в этот период выросло более чем в два раза — 212,9%», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, в указанный период на 16,1% увеличено производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.