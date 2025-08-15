МВФ поставил Россию на 71 место в рейтинге стран по ВВП на душу населения

Международный валютный фонд (МВФ) поставил Россию на 71 место в рейтинге стран по размеру ВВП на душу населения. В этом году показатель составил 14,26 тыс. долларов. 10 лет назад результат РФ был примерно таким же, сообщает «Коммерсант» .

Согласно обновленному рейтингу, Россия впервые уступила лидерство на постсоветском пространстве. Страну обогнал Казахстан, у которого показатель ВВП на душу населения немного выше — 14,77 тыс. долларов.

В первую десятку рейтинга вошли почти все те же государства, что и в 2015 году, но позиции несколько изменились. Лидерство по-прежнему принадлежит Люксембургу, Ирландия поднялась с шестого на второе место, а Швейцария опустилась со второй строчки на третью.

Эксперты отмечают, что международные институты и организации не первый раз выступают с негативными прогнозами в отношении России. К их открытым результатам стоит относиться с осторожностью.

Ранее экономист Дэниэл Альтман в статье для Foreign Policy заявил, что ведущие мировые экономики оказались в зоне риска масштабных валютных потрясений. Семь стран с госдолгом, превышающим их ВВП, столкнулись с уникальной угрозой — сочетанием рекордной долговой нагрузки и высоких процентных ставок, что создаёт предпосылки для цепной реакции девальваций.