МВФ поставил Россию на 71 место в рейтинге стран по ВВП на душу населения
Фото - © Фотобанк Лори
Международный валютный фонд (МВФ) поставил Россию на 71 место в рейтинге стран по размеру ВВП на душу населения. В этом году показатель составил 14,26 тыс. долларов. 10 лет назад результат РФ был примерно таким же, сообщает «Коммерсант».
Согласно обновленному рейтингу, Россия впервые уступила лидерство на постсоветском пространстве. Страну обогнал Казахстан, у которого показатель ВВП на душу населения немного выше — 14,77 тыс. долларов.
В первую десятку рейтинга вошли почти все те же государства, что и в 2015 году, но позиции несколько изменились. Лидерство по-прежнему принадлежит Люксембургу, Ирландия поднялась с шестого на второе место, а Швейцария опустилась со второй строчки на третью.
Эксперты отмечают, что международные институты и организации не первый раз выступают с негативными прогнозами в отношении России. К их открытым результатам стоит относиться с осторожностью.
