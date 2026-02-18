МВД хочет ограничить NFC-переводы и ввести паузу при снятии наличных

Замглавы МВД России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявил, что ведомство предложило ввести период охлаждения при выдаче наличных, а также ограничить переводы через NFC-технологии суммой до 50 тысяч рублей в день.

«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <…> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день, — отметил Храпов.

По его словам, услуги дропперов видоизменяются. Потерпевшие снимают деньги в кассах и передают их курьерам или переводят через NFC на карты дропперов. При этом на данный момент нет ни ограничений на сумму снятия, ни периода охлаждения, что позволяет мошенникам быстро получать средства.

