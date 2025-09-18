сегодня в 12:50

Мособлдума проведет конкурс на лучшего работодателя для ветеранов

В Подмосковье пройдет конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области», передает корреспондент РИАМО.

Конкурс должен простимулировать работодателей к повышению уровня соцподдержки работников из числа ветеранов боевых действий.

Требования к участникам

В конкурсе вправе принимать участие работодатели, юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Подмосковья.

Принять участие могут в том числе и филиалы, и представительства работодателей, расположенные на территории региона.

Среди исключений — организации, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, ИП, прекратившие деятельность в этом качестве, и работодатели, имеющие задолженность по зарплате.

Как принять участие?

В период с 13 октября 2025 года по 27 октября 2025 года необходимо заполнить и предоставить анкету участника конкурса.

Работодатель вправе предоставить дополнительную информацию, позволяющую оценить эффективность деятельности в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий: фото-, видео-, документальные и иные материалы и свидетельства.

Дополнением к анкете участника конкурса также считается презентация, размер которой не должен превышать 15 слайдов, включая титульный слайд, видеопрезентация, хронометраж которой должен иметь продолжительность не менее двух минут, но не более 10 минут.

Отправить конкурсные материалы необходимо с 13 по 27 октября на электронную почту: zdravmod@yandex.ru.

Критерии оценки

Баллы присваиваются по следующим показателям:

численность работающих ветеранов боевых действий;

численность работающих ветеранов боевых действий, признанных инвалидами;

величина среднемесячной заработной платы работающих ветеранов боевых действий;

наличие льгот (дополнительных мер социальной поддержки за счет средств работодателя, например: добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, досуговая деятельность — спортивная, творческая, экскурсионная, организация питания и прочее), которыми могут пользоваться работающие ветераны боевых действий;

организация обучения, повышения квалификации работников из числа работающих ветеранов боевых действий за счет средств работодателя;

проведение мероприятий по интеграции работников из числа ветеранов боевых действий в коллектив работодателя, включая мероприятия по социальной и психологической адаптации в коллективе работодателя;

проведение культурных, досуговых, спортивных и других мероприятий для членов семей работников, включая детей ветеранов боевых действий;

сотрудничество работодателя с органами службы занятости;

сотрудничество работодателя с профсоюзной организацией.

Победителями признаются участники конкурса, набравшие наибольшее суммарное количество баллов и занявшие 1, 2, 3 места.

Итоги конкурса

По результатам конкурса комитет не позднее 25 ноября 2025 года направит приглашение на указанный в анкете адрес электронной почты для участия в церемонии награждения.

Церемония награждения победителей конкурса состоится не позднее 15 декабря 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в г. о. Солнечногорск и пообщался с участниками образовательной программы «Герои Подмосковья», которая является продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Цель обучения — подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях.

«Приятно, что наша программа популярна и востребована. Желающих принять в ней участие было порядка 2,5 тыс. Знаю, что здесь ребята из разных регионов страны — Краснодар, Смоленск, Москва и т. д. Очень надеюсь, что вы получите все необходимые знания и компетенции для гражданской профессии», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.