Мособлдума приняла закон об исполнении бюджета Подмосковья за 2023 год

Депутаты Мособлдумы в ходе 89-го заседания в четверг приняли в целом закон «Об исполнении бюджета Московской области за 2023 год», передает корреспондент РИАМО.

По доходам исполнение бюджета составило 996 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 18%.

По расходам исполнение составило 984 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом рост составил 8%.

Традиционно более половины всех расходов пришлось на социальную сферу. В целом, на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и спорт, строительство соцобъектов было направлено 584 млрд рублей. Это на 9% больше, чем в 2022 году.

Электронная версия брошюры «Бюджет для граждан» разработана на основании проекта закона региона «Об исполнении бюджета Московской области за 2023 год» и размещена на портале «Открытый бюджет Московской области».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.