Москвичи потратили более 54,2 млрд рублей на ювелирные изделия за 9 месяцев

Рынок ювелирной розницы в Москве вырос на 24% за январь–сентябрь 2024 года и достиг 54,2 млрд рублей, что стало лучшим показателем в Центральном федеральном округе (ЦФО) и России. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе аналитического центра SOKOLOV.

По данным центра, рынок Московской области также показал значительный рост — на 25%, достигнув объема 19,1 млрд рублей. Это второй результат в ЦФО и третий в России. Совокупный объем ювелирной розницы области и столицы составил 73,3 млрд рублей за 9 месяцев текущего года.

В целом по России оборот ювелирных украшений вырос на 26,3% и достиг 312 млрд рублей. В топ-3 регионов ЦФО, помимо Подмосковья и столицы, вошла Воронежская область с объемом 3,3 млрд рублей.

Средний чек в Москве — один из самых высоких в России

Средний чек на ювелирные украшения в Москве за январь–сентябрь 2024 года составил 13 842 рубля, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первый результат в ЦФО и второй в стране — лидером стал Дагестан со средним чеком 14 908 рублей. В Московской области средний чек вырос на 17% и составил 9 331 рубль, что также превышает среднероссийский показатель в 8 632 рубля.

Основные драйверы роста

Как отметила руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова, ключевыми факторами роста стали удорожание золота (+44%) и увеличение доли маркетплейсов в продажах.

«Доля маркетплейсов в общем объеме ювелирной розницы достигла 9,4%, или 34% от всех онлайн-продаж. В сентябре этот показатель вырос до 37% от ювелирного e-commerce и 10,5% от всего рынка. Мы прогнозируем, что по итогам года рынок ювелирной розницы достигнет 450 млрд рублей, что на 23% выше уровня 2023 года (365 млрд рублей)», — сказала Колпакова.