Москвича оштрафовали на 3,2 млн рублей из-за покупки американского авто

Якова из Москвы оштрафовали на 3,2 млн рублей за покупку американского Dodge Charger. У сотрудников таможни возникли вопросы к оформлению машины, сообщает Baza .

По словам сотрудников ФТС, предыдущий владелец ввез авто в РФ с нарушениями. Яков приобрел машину два года назад. Стоимость составила несколько млн рублей.

Автомобилем владел только один человек. Он приобрел машину Dodge Charger в Японии и ввез в РФ через территорию Казахстана.

Яков использовал авто полтора года. В мае 2025-го работники таможни приехали в российскую столицу из Петербурга, обнаружили автомобиль и провели его арест. Машина в этот момент стояла на парковке.

По версии сотрудников ФТС, во время ввоза через территорию Казахстана авто не задекларировали по правилам ЕАЭС. Работники таможни согласились вернуть Dodge Charger сразу. Однако мужчине нужно было оплатить штраф в размере 3,2 млн рублей. Сумму в ФТС объяснили тем, что именно такой экономический ущерб был нанесен РФ из-за незаконного ввоза машины.

Яков все еще не оплатил штраф. Его машину могут забрать в федеральную собственность. Владелец собирается через суд потребовать возврата авто и отмены штрафа.

