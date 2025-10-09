Москве не хватает 145 тыс работников торговли: кто еще нужен экономике

В Москве открыто 145 тысяч вакансий в торговой отрасли, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Суммарно городу требуются более 500 тысяч сотрудников сфер информационных технологий, услуг, строительства и торговли, сообщает «Царьград» .

Больше всего Москве не хватает работников торговли: менеджеров по продажам и взаимодействию с клиентами, продавцов-консультантов, экспертов по маркетплейсам и других специалистов сферы. Стабильно высокий спрос (93 тысячи вакансии) также сохраняется в сфере услуг — требуются официанты, администраторы, пекари, фитнес-тренеры и прочие. Свыше 30 тысяч рабочих мест вакантно в IT-сфере — компаниям нужны программисты, разработчики, сисадмины, графические дизайнеры, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности и другие.

Ракова напомнила, что москвичи могут ускорить процесс поиска работы, если обратятся в центр «Профессии будущего». Соискателям содействуют на всех этапах карьерного пути: от составления резюме до развития новых компетенций.

В центре можно пройти краткосрочное обучение по 75 программам, ориентированным на наиболее востребованные направления московской экономики. Среди партнеров «Профессий будущего» — более 3 тысяч работодателей.