Москва заключила более 130 соглашений на строительство объектов по программе МПТ

Для борьбы с маятниковой миграцией столица в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) с 2020 года заключила более 130 соглашений на строительство 200 объектов МПТ. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Частные инвестиции в реализацию этих проектов превысят 2 трлн рублей, и в результате в городе появится свыше 290 тыс. рабочих мест для специалистов самых разных профессий. Найти работу рядом с домом смогут сотрудники производств, офисные служащие, учителя, воспитатели, врачи, работники культуры и спорта», — отметил Собянин.

На сегодняшний день по программе в Москве уже ввели 23 объекта, на которых создали около 21 тыс. рабочих мест.

В районах Южное Бутово, Внуково, Силино и Молжаниновский открыли промышленные технопарки.

В промпарке «Бутово» резидентами стали компании, производящие упаковку, климатическое и серверное оборудование, косметику, рентгенодиагностические хирургические аппараты, продукцию для модульного домостроения. Всего на площади более 59 тыс. кв. м создали около 1,8 тыс. рабочих мест.

Новые школы и детсады создали в Филимонковском, Коммунарке, Щербинке, Щукине, Очаково-Матвеевском, Западном Дегунине и Москворечье-Сабурове.

Офисные центры открыли в Кузьминках и Бутырском районе.

Музейно-выставочный центр «Коллекция» готовят к открытию в Даниловском районе. Возведенный по программе МПТ объект предназначается для проведения временных и постоянных выставок по скульптуре, графике и живописи.

В следующем году планируется окончить работы на 42 объектах — это принесет городу еще около 36 тыс. рабочих мест.

Больше всего мест приложения труда в 2025 году возникнет в Новой Москве. Там возведут 4 офисных центра — в Филимонковском районе, Внуково и Щербинке. Также построят 2 детсада в Щербинке, образовательный комплекс в Филимонковском районе и 2 школы в Коммунарке. Будут созданы 2 логистических парка в Краснопахорском районе, промкомплекс во Внукове и центр инноваций в Щербинке.

Программа стимулирования создания МПТ является одним из самых эффективных инструментов строительства доступного и комфортного города, в котором у всех желающих будет возможность найти хорошую работу вблизи с домом.

«Разработаны четкие условия для девелоперов, которые позволяют как оптимизировать затраты на жилищное строительство, так и реализовать инвестиционно привлекательные проекты, предусматривающие создание новой городской инфраструктуры. Capital Group в рамках программы МПТ сделала акцент на развитие промышленных технопарков. Флагманский проект направления — технопарк „Алабушево“ в Зеленограде площадью более 100 тыс. кв. м — позволит создать более 2 тыс. рабочих мест. При этом проект „Алабушево“ способствует развитию наукоемких и экологичных производств: на площадях технопарка активно размещаются высокотехнологичные компании. В целом программа создает точки притяжения, где формируется новый уровень стандартов городской среды, которые предусматривают для горожан гармоничное распределение времени и ресурсов между работой и личной жизнью», — рассказал директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов сообщил, что в 2025 году по программе стимулирования создания мест приложения труда планируется ввести в эксплуатацию 7 промышленных объектов.

«В Зеленограде завершится возведение четырех заводов строительной отрасли. В Походном проезде на северо-западе столицы введем в эксплуатацию завод по производству архитектурного бетона. Предприятие по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций появится в ТиНАО. А на западе Москвы откроется технологический промышленный парк для локализации пищевых производств», — пояснил Гарбузов.

Он подчеркнул, что всего город благодаря этому получит больше 1 тыс. новых рабочих мест.