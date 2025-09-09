Москва укрепляет торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном

По результатам первых шести месяцев 2025 года поставки в Казахстан от компаний, чье производство расположено в Москве, выросли более чем на 50% в сравнении с данными за тот же промежуток времени 2024 года. Об этом в ходе бизнес-диалога «Москва — Казахстан» сообщила генеральный директор АНО «Моспром» Ольга Старикова.

Она уточнила, что, в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, столичные власти пристальное внимание уделяют укреплению торгово-экономического сотрудничества с дружественными государствами, включая Казахстан.

«По итогам первых шести месяцев 2025 года Москва занимает первое место в общероссийском товарообороте с Республикой Казахстан. Поставки предприятий, чьи производства локализованы на территории города, увеличились на 54%. Среди основных экспортируемых столицей позиций — продукты питания и напитки, товары отрасли приборостроения, лекарства и медицинское оборудование, а также косметика и бытовая химия», — рассказала Старикова.

Центр «Моспром», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики столицы, был основан в 2019 году с целью содействия продвижению продукции столичных предприятий на международные рынки. Специалисты центра предоставляют промышленным компаниям Москвы всестороннюю помощь в освоении зарубежных рынков: от координации международных бизнес-миссий до консультаций по вопросам выхода на рынок конкретной страны или региона.

В апреле 2025 года при содействии «Моспрома» столичные компании стали частью бизнес-миссии в Астане и Алматы в рамках выставки Kazakhstan Machinery Fair. Кроме того, с 21 по 23 октября 2025 года команда центра обеспечит участие промышленников из Москвы в 23-й Международной выставке PowerExpo Almaty в Казахстане.

При посредничестве центра «Моспром» производитель кабельно-проводниковой продукции из столицы «НПП Спецкабель» подписал соглашение о поставках своей продукции на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. Фирма «КлинПауэр», которая выпускает электрические аккумуляторные батареи, заключила контракт с казахстанским дистрибьютором оборудования на поставку АКБ, а также протокол о намерениях с дистрибьютором техники для профессиональной уборки.