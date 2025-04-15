Москва представила инвестпотенциал на форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби

Столица представила инвестиционный потенциал на форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби. Это одна из масштабных площадок Ближнего Востока, где встречаются инвесторы, бизнес и госструктуры со всего мира, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что главная цель городских властей — показать, что Москва сегодня это не только крупный мегаполис с населением больше 13 млн человек, но и центр притяжения капитала, технологий и талантов.

«Сегодня в столице работают больше 4,5 тыс. промышленных предприятий. Центром высокотехнологичной промышленности города является ОЭЗ „Технополис Москва“ — лидер рейтингов инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Здесь локализовано свыше 220 высокотехнологичных предприятий, из которых 120 имеют статус резидента. Также в ОЭЗ развиваются четыре межотраслевых кластера: фармацевтический, электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, беспилотных авиационных систем», — написал градоначальник.

На сегодняшний день столица остается лидером в области цифровизации: тут действуют 46 технопарков (второе место в мире), три инновационных кластера и больше 150 коворкингов. Одним из ключевых достижений стал «Цифровой двойник Москвы» — уникальная 3D-модель столицы для градостроительного планирования.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы добавили, что Москва шестой год подряд занимает лидирующую позицию в Национальном рейтинге инвестклимата. А в 2023 году мегаполис получил Инвестиционную премию AIM, подтвердив высокое качество экономической политики.

Столица стала победителем сразу в трех номинациях: главная премия AIM — Foreign Direct Investment Award за привлечение прямых иностранных инвестиций (проект «Делимобиль»), премия «Будущие города» — Future Cities Award за проект реализации особой экономической зоны («Технополис Москва») и премия в области глобального производства — Global Manufacturing Award 2025 за выдающийся вклад госорганов и общественных учреждений в реализацию стратегии кластерного промышленного развития.

«Благодаря профессиональной помощи „Моспром“, наша компания смогла эффективно принять участие в ключевой международной выставке Gulfood в ОАЭ. Результатом этой совместной работы стало не только открытие для „Русского рыбного мира“ перспективного рынка Ближнего Востока, но и достижение конкретных коммерческих успехов. На данный момент уже заключены первые контракты на поставку нашей продукции в ОАЭ, и ведутся переговоры с новыми партнерами для дальнейшего расширения дистрибуции и более глубокого проникновения на рынок», — сказала заместитель коммерческого директора ООО «Русский рыбный мир» Виктория Исаева.

По ее словам, участие в выставке и деловые встречи, организованные при поддержке «Моспрома», предоставили компании уникальную возможность получить большое количество полезных контактов потенциальных клиентов и дистрибьюторов. Сейчас коммерческий отдел активно прорабатывает эти контакты, и руководство видит значительный потенциал для роста экспорта в данный регион.