Москва подписала соглашение с НИИ ж/д транспорта об участии в проекте «Производительность труда»

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы подписало соглашение с Научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ») об участии в федеральном проекте «Производительность труда». Данный документ был подписан заммэра Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой.

Программа включает в себя подготовку инструкторов бережливого производства и обучение линейного персонала предприятия. В дальнейшем в течение 2,5 лет предприятие тиражирует полученные знания и опыт на другие процессы.

«Москва — крупнейший центр научных исследований и разработок в стране. Федеральный проект „Производительность труда“ стал одной из эффективных мер поддержки этой важной для экономики Москвы отрасли. Благодаря участию в проекте столичные компании сферы НИОКР смогли открыть дополнительные возможности для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности и оптимизировать весь цикл работ — от исследований до внедрения инноваций. К проекту уже присоединилось 22 научно-исследовательские компании Москвы, которые завершили работы на пилотном этапе. Результатом этой работы стало увеличение объема выполняемых работ, ускорение ключевых процессов и сокращение потерь, которые возникали из-за нарушения сроков реализации проектов. Совокупный экономический эффект компаний отрасли НИОКР от участия в проекте превысил 660 млн рублей», — уточнила Багреева.

Активная фаза федерального проекта длится четыре — шесть месяцев. Эксперты Регионального центра компетенции Москвы проводят диагностику одного из ключевых бизнес-процессов и выявляют причины потерь и неэффективности, готовят и внедряют предложения по улучшениям на этом участке, а также разрабатывают план тиражирования полученных результатов на другие процессы предприятия.

«Мы высоко ценим возможность сотрудничества с профессиональными экспертами РЦК Москвы. Успешный опыт других предприятий доказал эффективность проекта, и поэтому мы уверены, что внедрение бережливых технологий позволит и нам оптимизировать ключевые научно-производственные процессы», — сказал заместитель генерального директора по инжинирингу, внедрению и развитию технологий АО «ВНИИЖТ» Евгений Шишков.

В 2022–2024 годах в столице за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект «Производительность труда». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, его участниками стали 419 предприятий — включая около четверти крупных и средних промышленных компаний города. С этого года столичные компании продолжают повышать производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Федеральный проект реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.