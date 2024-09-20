Москва планирует в два раза нарастить оборот креативных индустрий к 2030 году

В концертном зале «Зарядье» состоялся форум БРИКС «Облачные города». Одна из тем касалась креативных индустрий, оборот которых столица планирует нарастить в два раза уже к 2030 году, сообщает пресс-служба департамента культуры города Москвы.

Форум объединил управленцев из Индии, Бразилии, Китая, Малайзии, Катара, Саудовской Аравии, Казахстана и Турции. Деловая программа была посвящена разным аспектам, в том числе человеческому капиталу и креативным индустриям, которые считаются одним из важных составляющих экономики больших городов.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что сегодня в Москве работает около 110 тыс. компаний, из которых большинство — в киноотрасли, сферах моды, музыки, видеоигр.

Фото - © Пресс-служба департамента культуры города Москвы Фото - © Пресс-служба Аппарата мэра и Правительства Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры города Москвы

«Широкие возможности поддержки и развития талантов — основа для увеличения вклада креативных индустрий в ВРП Москвы в 1,5 раза — до 14%. Кроме того, мы рассчитываем удвоить к 2030 году их совокупный годовой оборот», — рассказала Сергунина.

В столице работает многоуровневая поддержка творческого сектора, организовываются практикумы, выделяются гранты. Для предпринимателей функционируют 20 инструментов для запуска собственного рынка.

Для креативного бизнеса Москвы произошло важное событие — открылась первая очередь кинопарка «Москино». Это объект с декорациями для натурных съемок мирового уровня, который станет точкой притяжения для кинематографистов со всей планеты, а также для туристов. Его создавали специалисты из России и из-за рубежа.

Кинопарк — это часть Московского кинокластера. Эта многофункциональная экосистема объединяет несколько площадок и цифровую платформу. Они работают, дополняя друг друга, и предоставляют профессионалам все необходимое для съемок.