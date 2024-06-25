Москва одобрила гранты для компаний на 1 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город предоставил местным компаниям больше 1 миллиарда рублей, которые можно вложить в развитие деятельности и оборудования. Гранты получили 190 столичных компаний, сообщает «Вечерняя Москва».

Приоритет в поддержке получают организации, производящие роботизированные и автоматизированные комплексы оборудования, обеспечивающие износостойкость авиационных двигателей, а также инструменты для металлообработки. Кроме того, особую помощь оказывают и компаниям, продукция которых нацелена на высокотехнологичные решения, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Гранты более чем на 1 млрд рублей получили разработчики оборудования для промышленности и IT-продуктов, работающие в сфере импортозамещения и формирования высокотехнологичных решений.

Максимальная сумма гранта на приобретение компанией оборудования может достигать 30 миллионов рублей в год.