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Москва — центр космической технологии в России. В мегаполисе функционируют примерно 40 предприятий в этой сфере, сообщается на сайте мэра столицы .

Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в формате видеоконференции на открытии серийного производства солнечных батарей для космических аппаратов связи на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Новую производственную линию создала российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Она входит в группу технологических предприятий «ИКС Холдинг». Линия отвечает за полный цикл выпуска солнечных батарей. Суммарная мощность изготавливаемых за год солнечных батарей космического типа составит 750 тыс. ватт.

Собянин отметил, что в Москве делают многие устройства для космической отрасли, начиная от электроники, заканчивая важными составляющими спутников. На поле появляются современные игры, которые иногда даже оттесняют старых.