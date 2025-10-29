Рейтинг оценивает усилия органов власти по переходу к экономике замкнутого цикла — модели, предполагающей ответственное потребление и совместное использование ресурсов, продление сроков эксплуатации и минимизацию отходов.

«Для столицы как для одного из крупнейших мегаполисов мира переход к экономике замкнутого цикла — задача стратегической значимости, от решения которой зависят устойчивый рост и развитие города. В Москве создана высокоэффективная модель экономики, которая предусматривает рациональное использование ресурсов. Мы стремимся продлевать срок службы городских активов, вовлекаем отходы во вторичный оборот, развиваем сервисные модели», — отметила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она добавила, что в Москве перерабатывается большая часть строительного мусора, жители активно пользуются цифровыми сервисами для сдачи ненужных вещей, а шеринговые решения позволяют снижать уровень автомобилизации. Результаты рейтинга «Инфрагрин» являются для города важным индикатором и показывают, что столица принимает верные решения в сфере повышения эффективности экономики.

Рейтинг экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин» составлен по 32 показателям, которые объединены в три направления: управление ресурсами (эффективность обращения с отходами, водой и энергией); воздействие на экосистемы (снижение загрязнения и восстановление природных систем); сервисная экономика и здоровая среда (развитие общественного транспорта, альтернативной мобильности и услуг, продлевающих срок службы товаров). Москва стала абсолютным лидером, заняв первое и второе место в двух из трех направлений — «воздействие на экосистемы» и «сервисная экономика и здоровая среда» соответственно. Рейтинг использует данные официальной статистики и сведения организаций-владельцев альтернативных данных, таких как НП «Совет рынка» и ДОМ.РФ.

Достижения города связаны с развитостью сервисов, ориентированных на продление жизненного цикла вещей — от аренды и лизинга до ремонта и восстановления оборудования, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В частности, в столице действуют система раздельного сбора твердых коммунальных отходов, проект«Экоточки Москвы», сервис «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru, автоматизированная система учета отходов строительства, сноса и грунта (АИС «ОССиГ»), развитый шеринг транспорта.