Московское УФАС признало СМС-рекламу финуслуг нарушением

В управление обратился гражданин, который получил на мобильный телефон СМС с рекламой финансовых услуг. В сообщении отсутствовало наименование лица, оказывающего эти услуги, что является нарушением закона.

После рассмотрения обращения ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 28 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы финансовых услуг без обязательного указания наименования организации.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования законодательства. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении хозяйствующего субъекта к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

