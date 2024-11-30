Московские промышленники увеличили выпуск кондитерских изделий

По результатам 3 кварталов текущего года предприятия Москвы на 5,9% увеличили производство пирожных, тортов и других кондитерских изделий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что в столице объемы выпуска продовольственных товаров при активной городской поддержке продолжают устойчиво расти.

«Только по итогам января-сентября текущего года мы отметили увеличение выпуска кондитерской продукции почти на 6%. В городе стали производить больше печенья, пряников, булочных изделий, тортов, пирожных и другого», — сказал Гарбузов.

Он уточнил, что предприятия отгрузили продукции больше чем на 71,7 млрд рубелей, что превышает показатели равного периода прошлого года на 27,3%.

На сегодняшний день в столице кондитерский сегмент представляют порядка 120 компаний, выпускающих выпечку и сладости. Лишь по результатам периода с января по сентябрь они выпустили около 2 тыс. т печенья и пряников, более 12 тыс. т пирожных и тортов длительного хранения и более 67 тыс. т булочных изделий недлительного хранения.

Столичный комбинат «Добрынинский», которому в текущем году исполнилось 110 лет, с начала 2024 года произвел свыше 1,5 тыс. т пирожных и тортов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 10%.

«Благодаря современному промышленному оборудованию и автоматизированным процессам, мы значительно повышаем эффективность производства, что позволяет удовлетворять растущий спрос потребителей», — пояснил генеральный директор предприятия Алексей Мошков.

Он добавил, что также в 2024 году компания расширила ассортимент и добавила в него премиальные торты, уже завоевавшие популярность у потребителей.

Кондитерская фабрика «Тортофф» в пятеро увеличила объем выпуска и произвела порядка 36 тыс. разных тортов. Рост оказался возможным за счет возросшему у потребителей спросу и благодаря удвоению производственных площадей.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,5 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в столице открывают около 150 технологичных предприятий. Компаниям Москвы доступны свыше 20 системных инструментов, стимулирующих рост производства и обеспечивающих благоприятную среду для внедрения новейших технологий, модернизации оборудования и привлечения инвестиций.