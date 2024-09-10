Московские компании увеличили выпуск продуктов питания на 3,3% благодаря горподдержке

Благодаря городской поддержке предприятия Москвы в течение первых 7 месяцев текущего года увеличили производство продуктов питания на 3,3%. Вырос выпуск кондитерских, хлебобулочных, молочных, рыбных и мясных изделий, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Московские предприятия обрабатывающих отраслей за 7 месяцев текущего года увеличили производство на 14,7%. В частности, на 3,3% вырос выпуск продуктов питания. Сегодня в этой сфере работает свыше 290 компаний, на которых трудятся более 60 тыс. человек. Они изготавливают хлебобулочные, молочные, рыбные, мясные изделия и другую продукцию», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город продолжает укреплять продовольственный и технологический суверенитет страны.

Столичные промышленные предприятия почти в 2,2 раза увеличили выпуск рыбных изделий. Больше чем на 10% выросло производство городских мясоперерабатывающих фабрик, а кондитерские и хлебобулочные заводы увеличили производство более чем на 7%. На 11,4% больше стали выпускать молочной продукции, а напитков — на 15,4%.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, промпредприятия города выпускают товары, пользующиеся спросом как в Москве, таки и в других городах России и за границей.

«Отгрузка продуктов питания с января по июль 2024-го показала значительный рост — за 7 месяцев она составила почти 411,5 млрд рублей, что на 19,5% превышает показатели аналогичного периода 2023-го. За это время компании отгрузили мясной продукции более чем на 92 млрд рублей, молочной — более чем на 51,6 млрд, а хлебобулочных и кондитерских изделий — почти на 55 млрд рублей», — рассказал Гарбузов.

В столице развивают производства и повышают инвестпривлекательность города. Сейчас в Москве формируется масштабный пищевой кластер на площади в 95,9 га. Площадки в рамках инвестпроектов займут современные предприятия, выпускающие продукты питания. В пищевой кластер войдут сразу несколько предприятий и технопарков, которые будут выпускать кондитерские, хлебобулочные, мясные и молочные изделия, а также выращивать на вертикальных фермах овощи и зелень.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год здесь открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары и внедряют инновации. Им доступны более 20 системных городских мер поддержки для экономии средств и их вкладывания в свое развитие. Компании расширяют промышленные площадки, парки оборудования и развивают экспорт.