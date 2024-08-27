«Московская техническая школа» проведет вебинар по аддитивному производству

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Образовательный проект «Московская техническая школа» совместно с Академией аддитивных технологий «Цифра Цифра» 29 августа проведет бесплатный онлайн-семинар о внедрении аддитивного производства на промпредприятиях, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Повышение компетенций инженеров в области аддитивных технологий способствует ускорению внедрения инноваций и развитию промышленности.

Спикером вебинара выступит технический директор и сооснователь столичной компании по разработке и производству фотополимеров для 3D-печати «HARZ Labs» Александр Юрасов.

На вебинаре эксперты познакомят слушателей с задачами аддитивного производства, преимуществами их использования, а также расскажут о правильном внедрении практики 3D-печати на производстве.

«Вебинар поможет сотрудникам промышленных предприятий эффективно перейти от традиционных методов производства к современным. Мероприятие послужит ярким примером успешной интеграции аддитивных технологий для компаний, которые только собираются внедрить 3D-печать на индустриальные процессы», — сказала генеральный директор Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Дмитриева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке на официальном ресурсе события.