Итоги конкурса подвела окружная конкурсная комиссия премии.

«Экспортеры из Московской области заняли 22 призовых места на премии «Экспортер года» в ЦФО. Это с отрывом первое место среди всех регионов округа, у второго места — 11 победителей. Подмосковный регион стал лидером и по количеству занятых первых мест — наши экспортеры стали лучшими сразу в шести номинациях премии. Таким образом, Московская область стала абсолютным экспортным лидером в Центральном федеральном округе. Большой вклад в достижение этих результатов внес фонд ВЭД Подмосковья, активно поддерживающий наших региональных экспортеров в развитии их внешнеэкономической деятельности», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Премия «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Первые места на окружном этапе премии заняли подмосковные компании: ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО», АО «Капитал-ПРОК», ООО «Вайлдберриз», а также ООО «Торговая компания «Мираторг», ставшее победителем сразу в трех номинациях. Победители премии в ЦФО будут представлять свой регион и округ на всероссийском этапе, который пройдет в конце года.

«Важная особенность экспортной динамики ЦФО — растущее число экспортеров, в особенности, в сегменте МСП, что свидетельствует о всё более активной вовлеченности местного бизнеса в экспортную деятельность. Экспортеры округа активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет группа РЭЦ. За 2023 год компаниям ЦФО со стороны РЭЦ было оказано более 23 тысяч услуг. Это показывает, что наша работа по поддержке экспорта приносит результаты и помогает российским компаниям выходить на новые рынки. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку экспортерам, чтобы они могли успешно конкурировать на международной арене», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.