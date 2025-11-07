Мощность новых энергонакопителей в КНР достигла 40% от общемирового показателя

Китай стал лидером в мире по мощности систем накопления энергии

Согласно официальным данным государственного управления по вопросам энергетики КНР, по состоянию на конец сентября 2025 года установленная мощность новых типов систем накопления энергии в Китае достигла 103 гигаватт, сообщает РИА Новости .

Этот показатель, составляющий 40% от общемирового объема, позволил стране занять лидирующую позицию в данной сфере.

Как отмечает издание «Пэнпай», текущий объем в 30 раз превышает показатели конца 13-й пятилетки, что демонстрирует стремительный рост отрасли. В категорию новых систем накопления включены литий-ионные аккумуляторы, проточные батареи, гравитационные накопители и суперконденсаторы.

Динамичное развитие сектора происходит на фоне рекордного электропотребления в стране, которое за первые три квартала 2025 года достигло 7,77 триллиона киловатт-часов, увеличившись на 4,6% в годовом исчислении.

По данным международной платформы Enerdata, Китай сохраняет мировое лидерство по объемам электропотребления, опережая Соединенные Штаты.