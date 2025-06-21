Мордашов заплатил за свою самую дорогую ошибку 7 млрд долларов

Основной бенефициар «Северстали» и известный предприниматель Алексей Мордашов поделился на XXVIII Петербургском экономическом форуме своим главным жизненным разочарованием, которое обошлось ему в 7 млрд долларов. По его словам, покупка металлургических компаний за границей в начале 2000-х оказалась его самым неудачным решением, пишет РБК .

По словам Мордашова, его компания активно участвовала в сделках за границей, но многие активы после кризиса 2008 года оказались неэффективными.

«Мы потеряли порядка 7 млрд долларов на этом. Много вообще было ошибок сделано, но эта — самая большая», — признал Мордашов.

По словам бизнесмена, полученный опыт стал основой для более взвешенного инвестиционного подхода, который позволил компании «Северсталь» не набрать долгов во время нынешнего экономического кризиса. Мордашов также подчеркнул, что всегда следует взвешенно принимать решения при совершении сделок.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Политики, чиновники, экономисты и другие российские и зарубежные эксперты обсуждают важные экономические темы и делятся опытом.