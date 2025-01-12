«Молдовагаз» сможет обеспечивать Приднестровье газом при оплате в леях

Исполняющий обязанности председателя правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что предприятие может закупать газ для ООО «Тираспольтрансгаз» в Приднестровье, но при условии оплаты поставок в леях, сообщает ТАСС .

Чебан отметил, что в 2021–2022 годах «Тираспольтрансгаз» успешно оплачивал поставки ресурса через «Молдовагаз». Поэтому, по его мнению, за газ Приднестровье должно платить в леях. Тем более опыт в этом вопросе у «Тираспольтрансгаза» уже есть.

«„Молдовагаз“ готов закупать природный газ по рыночным ценам для „Тираспольтрансгаза“ при условии оплаты поставок в молдавских леях», — заключил Чебан.

В Молдавию газ перестали поставлять с начала января, когда Киев запретил транзит российского ресурса через Украину. При этом Кишинев отказался заплатить долги, которые Россия оценивает в 709 млн долларов. Приднестровье, в отличие от Молдавии, не имеет альтернативных источников газа.

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