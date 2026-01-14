Мойва по 600 рублей — следствие логистического коллапса, дефицита и спекуляций
Большинство россиян не готовы покупать мойву по новой цене в 600 рублей за килограмм и перейдут на более доступную сельдь, минтай или курицу. Спрос на подорожавшую рыбу сохранится лишь у узких групп потребителей, заявил РИАМО старший преподаватель кафедры коммерции университета «Синергия» Виталий Супруненко.
Большинство потребителей откажутся от мойвы в пользу альтернатив. Для основной аудитории, привыкшей видеть в мойве символ доступности, цена в 600 рублей — это психологический шок и неприемлемая отметка, подчеркивает эксперт. Они перейдут на сельдь (которая часто дешевле), минтай, путассу, сайду, горбушу (которая в сезон может стоить сопоставимо или даже дешевле), курицу как основной источник белка.
По мнению Супруненко, останется нишевой спрос на мойву для следующих категорий россиян:
- ценители ностальгии и вкуса. Те, для кого мойва — это любимый с детства продукт, и они готовы изредка переплатить за редкое теперь угощение.
- покупатели, ищущие «чистую арктическую рыбу». На волне тренда на здоровое питание некоторые могут воспринять мойву как полезный северный продукт, сравнивая ее цену не с селедкой, а с более дорогой красной рыбой или импортными морепродуктами.
- покупатели для домашних животных. Мойву традиционно покупали для кормления кошек, но по такой цене это становится «премиальным» кормом.
Цена в 600 рублей за кг — это индикатор кризиса в цепочке поставок конкретного продукта, уверен эксперт. Она не отражает реальную себестоимость вылова, а является следствием логистического коллапса, дефицита и рыночных спекуляций, подчеркивает он. Для торговой сети это, скорее всего, означает резкое падение объемов продаж мойвы. Она превратится из товара массового спроса в нишевой продукт для редких покупок, говорит Супруненко.
«Рынок быстро отреагирует: люди проголосуют рублем и найдут более выгодные альтернативы, что в долгосрочной перспективе может даже привести к корректировке цены вниз, если спрос упадет практически до нуля», — резюмирует эксперт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.