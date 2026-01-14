Мойва по 600 рублей — следствие логистического коллапса, дефицита и спекуляций

Большинство россиян не готовы покупать мойву по новой цене в 600 рублей за килограмм и перейдут на более доступную сельдь, минтай или курицу. Спрос на подорожавшую рыбу сохранится лишь у узких групп потребителей, заявил РИАМО старший преподаватель кафедры коммерции университета «Синергия» Виталий Супруненко.

Большинство потребителей откажутся от мойвы в пользу альтернатив. Для основной аудитории, привыкшей видеть в мойве символ доступности, цена в 600 рублей — это психологический шок и неприемлемая отметка, подчеркивает эксперт. Они перейдут на сельдь (которая часто дешевле), минтай, путассу, сайду, горбушу (которая в сезон может стоить сопоставимо или даже дешевле), курицу как основной источник белка.

По мнению Супруненко, останется нишевой спрос на мойву для следующих категорий россиян:

ценители ностальгии и вкуса. Те, для кого мойва — это любимый с детства продукт, и они готовы изредка переплатить за редкое теперь угощение.

покупатели, ищущие «чистую арктическую рыбу». На волне тренда на здоровое питание некоторые могут воспринять мойву как полезный северный продукт, сравнивая ее цену не с селедкой, а с более дорогой красной рыбой или импортными морепродуктами.

покупатели для домашних животных. Мойву традиционно покупали для кормления кошек, но по такой цене это становится «премиальным» кормом.

Цена в 600 рублей за кг — это индикатор кризиса в цепочке поставок конкретного продукта, уверен эксперт. Она не отражает реальную себестоимость вылова, а является следствием логистического коллапса, дефицита и рыночных спекуляций, подчеркивает он. Для торговой сети это, скорее всего, означает резкое падение объемов продаж мойвы. Она превратится из товара массового спроса в нишевой продукт для редких покупок, говорит Супруненко.

«Рынок быстро отреагирует: люди проголосуют рублем и найдут более выгодные альтернативы, что в долгосрочной перспективе может даже привести к корректировке цены вниз, если спрос упадет практически до нуля», — резюмирует эксперт.

