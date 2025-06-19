Мобильный оператор Т2 повысит доступность связи для жителей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Т2 мобайл» Антон Годовиков на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в целях формирования благоприятных условий для развития цифровой экономики на территории Подмосковья между правительством региона и ООО «Т2 мобайл», передает корреспондент РИАМО.

В 2024 году уже было инвестировано более 1 млрд рублей. С 2025 по 2030 гг планируется инвестировать еще 5 млрд рублей. Данный проект даст региону более 10 тыс. рабочих мест.

В 2024 г. компания Т2 закончила масштабное перераспределение частот с сетей 3G в сети 4G в северной и северо-восточной частях Подмосковья — в итоге скорости LTE увеличились на 12,5%. Модернизация охватила 493 базовые станции. Компания также установила новую базовую станцию в аэропорту Шереметьево.

«Сейчас очень многие процессы и в деловой сфере, и в повседневной жизни зависят от мобильной связи, в том числе государственные услуги, которые жители получают в режиме онлайн, через приложения в смартфоне. Поэтому наша задача — обеспечивать доступность и надежность связи как в мегаполисах, так и в отдаленных территориях. Учитывая рост числа жителей Подмосковья, мы особенно заинтересованы в качественной инфраструктуре, широком покрытии, современных стандартах услуг. У нашего партнера Т2 большие планы по внедрению новых цифровых сервисов, участию в строительстве сетей», — отметил глава региона.

Он добавил, что компания развернула технологию VoLTE, что позволяет совершать звонки через беспроводные сети 4G. Это важно для людей, чтобы оставаться на связи в любой точке страны и за границей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В 2025 году оператор завершит рефарминг в юго-западных и северо-западных частях региона. В марте 2025 г. Т2 уже обеспечил жителей Подмосковья доступом к технологии VoWiFi, позволяющей совершать голосовой вызов по сети Wi-Fi там, где сигнал мобильной связи отсутствует.

В планы в текущем году входят обеспечение качества связи на трассах федерального значения, увеличение покрытия всех технологий LTE в МО. Как итог реализации соглашения предполагается увеличение охвата сетями 3G/4G до 99,8%.

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 70 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных Т2 на базе «фабрики MVNO». По итогам 2024-го абонентская база оператора составила около 50 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), на сети Т2 работают более 25 виртуальных операторов.

Компания активно использует инновационные подходы, модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. В прошлом году Т2 построила рекордные для себя 36 тыс. новых базовых станций и всего за 3 месяца запустила технологию VoLTE во всех регионах своего присутствия.