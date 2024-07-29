Мировые фармкомпании сократили выплаты российским медикам

Крупнейшие зарубежные фармкомпании в 2023 году сократили выплаты российским медикам почти на 17%. Речь идет об оплате участия врачей в научных конференциях, вознаграждениях за консультации, компенсации проживания и так далее, сообщает РБК .

В 2023 году 10 крупнейших иностранных фармкомпаний заплатили врачам из России 652,6 млн рублей, а годом ранее — 762,9 млн рублей. В 2023 году выплаты получили 9,1 тыс. специалистов, а в 2022-м — 12,7 тыс.

При этом точное число получателей определить невозможно, потому что не все компании указывают их в отчетах. Чаще всего данная информация указана только о тех, кто дал согласие на ее публикацию.

Больше всего в 2023 году российским врачам заплатила немецкая компания Bayer — 230,6 млн рублей. Однако по сравнению с 2022 годом ее выплаты упали более чем на треть. На втором месте компания Pfizer из США (217,7 млн рублей), а на третьем французская организация Servier (97,2 млн рублей).

Ранее первый заместитель гендиректора НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова, член-корреспондент РАН Филлип Палеев заявил, что в России сегодня многие фармкомпании пытаются локализовать производство на территории государства. По его словам, этот процесс идет удачно.