Мировой долг втрое превысил глобальный ВВП. Но Россия в выигрыше

По данным отчета института международных финансов (IIF), размер мирового долга достиг 315 трлн долларов — это 333% глобального ВВП. За I квартал он вырос на 1,3 трлн долларов, сообщает РИА Новости .

В первую очередь общий долг увеличился из-за развивающихся экономик с их крайне высокими госрасходами. Речь идет о Китае, Мексике и Индии. Развитые экономики США, Японии, Ирландии и Канады также внесли вклад в ухудшение ситуации.

В сложившихся обстоятельствах по всему миру идет удорожание заимствований. Это сильнее затруднит их обслуживание и снизит возможность рефинансирования. Ряд стран уже столкнулся с озвученными проблемами. Например, Греция, Аргентина, Тунис и т. д.

В то же время РФ вошла в число государств с самым низким уровнем долга — всего 17% ВВП (20,9 трлн рублей). По мнению партнера Capital Lab Евгения Шатова, это идет на пользу российской экономике.

«Усиливается устойчивость — меньше зависимость от внешних кредиторов. Повышается инвестиционная привлекательность, а государство получает возможность в случае необходимости резко нарастить долг для реализации крупных проектов, в том числе в социальной сфере», — заявил Шатов.

Он отметил, что низкий госдолг также сводит на нет фактор возможного ослабления нацвалюты.

Несмотря на сложности в заимствованиях на внешних рынках, России хватает собственных средств — из доходов бюджета и ФНБ. К 2026 году госдолг РФ планируют увеличить до 29,94 трлн рублей за счет внутренних заимствований (82%).