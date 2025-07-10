Минтруд опроверг информацию о завозе 1 млн мигрантов из Индии в Россию

В Сети распространилась информация, что якобы до конца года в Россию приедет около одного миллиона трудовых мигрантов из Индии. В Минтруде отреагировали на сообщение, заявив, что эти сообщения не соответствуют действительности, пишет РБК .

Ранее руководитель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, что из-за дефицита квалифицированных специалистов ожидается прибытие миллиона трудовых мигрантов из Индии к концу года. Часть этих мигрантов якобы должна приехать в Свердловскую область, а для решения вопросов с трудоустройством в Екатеринбурге откроется новое генеральное консульство Индии.

В Минтруде отметили, что привлечение работников из стран с визовым режимом, включая Индию, осуществляется строго по системе квот, которые планируются на год вперед. Когда работодатели сталкиваются с нехваткой кадров, они обращаются в региональные органы власти. Регионы, в свою очередь, формируют запросы на квоты, которые затем анализируются специальной комиссией из представителей разных ведомств. Окончательное решение по квотам принимает правительство.

При этом для трудоустройства иностранцев из стран, требующих визового режима, компаниям необходимо получить специальное разрешение в МВД. После этого каждый иностранный работник должен оформить не только рабочую визу, но и разрешение на осуществление трудовой деятельности в России.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что потребность компаний на Урале в 1 млн рабочих из Индии связана с нежеланием повышать зарплаты сотрудникам.