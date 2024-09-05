Министр культуры Любимова рассказала о сборах в российских кинотеатрах

По слова министра, в России ежегодно появляется 200–250 кинотеатров. Это сравнимо с показателями 2021 года.

«Отчалил Голливуд, а до этого 70–75% проката занимали американские фильмы. За оставшиеся 30% бились российские кинематографисты. Теперь 82% — отечественные ленты, и по сборам мы вернулись в доковидные годы», — сказала Ольга Любимова.

Она отметила, что в 2021 году выручка российского проката составила 40 млрд рублей, в 2023-м — 39 млрд. При этом отечественные картины стали драйверами кинобизнеса в стране.

Ранее сообщалось, что в России начали выдавать «цифровые» прокатные удостоверения.