Минимальные запасы: сколько газа находится в украинских подземных хранилищах

В украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено лишь 12,7 млрд куб. м «голубого топлива», сообщает ТАСС со ссылкой на российскую компанию «Газпром».

«Это минимальный из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора», — говорится в сообщении холдинга.

В российском газовом гиганте подчеркнули, что в последней декаде октября европейские компании перешли в режим отбора газа из созданных за летний сезон запасов. Европейская сеть ПХГ находилась в состоянии нетто-отбора 6 газовых суток.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем запасов в ПХГ Европы в настоящее время не достиг максимальных значений сезонов 2019–2020 годов (97,6 млрд куб. м) и 2023–2024 годов (100,9 млрд куб. м).

В «Газпроме» добавили, что на сегодняшний день в европейских хранилищах накоплено лишь 97,1 млрд «кубометров» газа. Это третий результат с начала наблюдений.

Ранее стало известно, что в следующем году в Стамбуле откроют Центр торговли газом с участием «Газпрома». Цена на газ будет устанавливаться в Турции по стамбульскому газовому индексу.