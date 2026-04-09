Минфин: в России от НДС могут освободить услуги по бесплатной догазификации

В министерстве финансов России разработан законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс. Согласно ему, услуги по бесплатному подключению к газу предлагается исключить из-под обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщает ТАСС .

В проекте также закрепляется единый принцип квалификации услуг по подсоединению к сетям газораспределения, которые не считаются объектом для взимания НДС. Это касается операций по технологическому присоединению к газовым сетям частных домовладений для бытовых и личных нужд, не связанных с коммерческой деятельностью, если с заказчиков не взимается плата. При этом организации, оказывающие такие услуги, сохранят возможность применять налоговый вычет по «входному» НДС.

Помимо этого, проектом документа устанавливаются специальные налоговые правила для процедуры добровольного обмена облигаций российских компаний. Речь идет о замене бумаг, номинированных в валютах недружественных государств, на новые рублевые облигации. Данная процедура может быть осуществлена до конца 2026 года в соответствии с действующим законодательством.

В Минфине также добавили, что предлагаемые поправки направлены на сохранение для субъектов малого и среднего предпринимательства доступа к ряду поддержек. Это необходимо для обеспечения плавной адаптации бизнеса к новым правилам, которые начали действовать с 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.