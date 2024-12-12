Минфин России увеличивает лимиты по «Семейной ипотеке»

Министерство финансов РФ утвердило новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федбюджета АО «ДОМ.РФ» в рамках реализации в стране льготной программы «Семейная ипотека», сообщается на сайте ведомства.

Так, была увеличена общая сумма лимита кредитным организациям с 6,25 по 8,65 трлн рублей. Это решение принято, чтобы не допустить приостановление действия программы из-за исчерпания лимита.

Также будет действовать более гибкий механизм, по которому предполагается использование кредиторами общей суммы лимита. Это поможет избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, активно выдающих «Семейную ипотеку».

Кроме того, новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит россиянам в любой момент обратиться в банк за предоставлением льготной ипотеки.

В этом году на реализацию программы было предусмотрено 290 млрд рублей. Из резервного фонда российского правительства дополнительно выделяли еще 142 млрд рублей. Проектом закона о бюджете РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены 1 449,4 млрд рублей, в том числе: в следующем году — 637 млрд рублей, в 2026 году — 454,1 млрд рублей, в 2027 году — 358,3 млрд рублей.