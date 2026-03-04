Минфин РФ в марте не собирается проводить операции по бюджетному правилу

Из-за вероятных изменений параметра базовой стоимости нефти в бюджетном законодательстве Минфин РФ решил не проводить операции по купле-продаже зарубежной валюты в марте. Об этом сообщается на сайте министерства .

Также Минфин не планирует покупать и продавать золото на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Если операции решат возобновить, то объем отложенной купли-продажи уточнят. В расчет будут браться параметры базовой стоимости нефти.

Ранее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что рост стоимости нефти на фоне боевых действий между Израилем, США и Ираном дал бы возможность улучшить динамику нефтегазовых доходов бюджета РФ. Также Россия выигрывает как государство-экспортер металлов, в том числе золота. Их стоимость выросла из-за бегства инвесторов от рисков.

